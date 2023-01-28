Названо имя москвича, предположительно причастного к каналу «Nexta Live» РБК: СКР проверяет москвича Олега Селиверова на причастность к деятельности канала «Nexta Live»

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Столичное управление СКР проводит проверку в отношении москвича Олега Селиверова, которого подозревают в публикации призывов к терроризму в Telegram-канале «Nexta Live», передает РБК со ссылкой на источник, близкий к следкому. Эту информацию подтвердил изданию источник, знакомый с материалами дела.

Уголовное разбирательство ведется в связи с публикациями, появившимися в канале с 12 по 16 марта. Следователи расценивают их как призывы к террористической деятельности. Пока причастность Селиверова к ведению канала не подтверждена.

Канал «Nexta Live» набрал более миллиона подписчиков на фоне белорусских протестов в 2020 году. Его создателя Романа Протасевича задержали, посадив в Минске самолет, на котором он возвращался из Афин в Вильнюс.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан находящийся в межгосударственном розыске 34-летний житель Белоруссии. Белорус находился в розыске из-за оскорбительных сообщений в соцсетях в адрес президента Александра Лукашенко. Задержанный был заключен под стражу.