Названо число выписанных из больниц Москвы после лечения от ботулизма Роспотребнадзор: в Москве выписаны 177 человек после лечения от ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из больниц Москвы после лечения от ботулизма выписаны 177 человек, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Также ведомство прекратило деятельность 114 деклараций о соответствии на пищевую продукцию и приостановило 58 деклараций.

В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек, — говорится в сообщении.

Общий вес изъятой и не допущенной к реализации продукции составил 96 тонн. В том числе 46 тонн были уничтожены термическим способом под контролем сотрудников ведомства. Специалисты продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование.

Также сообщалось, что первый случай заболевания ботулизмом зафиксировали в Санкт-Петербурге. Недомогание почувствовал 25-летний мужчина, недавно вернувшийся из Москвы. В столице он съел готовый салат с консервированной фасолью.

До этого помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в российских больницах остаются 218 человек с последствиями ботулизма. Представитель ведомства уточнил, что 38 из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более 150 пациентов уже выписались.

Кроме того, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде житель Костромы умер в больнице. Молодому человеку был 21 год. В пресс-службе администрации Костромской области отметили, что он не сразу обратился к медикам.