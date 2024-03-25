Названо число пострадавших в «Крокусе», которые остаются в больницах Минсоцразвития МО: в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах остаются почти 100 человек, сообщила министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, власти региона поддерживают связь со всеми медучреждениями.

На сегодняшний день в больницах и стационарах находятся 97 человек. Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры, — сообщила Болатаева.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в котором значатся имена 75 человек. Официального подтверждения достоверности представленных данных нет. Telegram-канал Baza сообщил, что число погибших в результате трагедии достигло 144 человек.

По данным Следственного комитета, на вечер 24 марта погибшими числились 137 человек, в том числе трое детей. Минздрав Подмосковья сообщал, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 182 человека.

24 марта у здания концертного зала в Красногорске прошла акция памяти «Летят журавли» с проекцией на здании «Крокуса». К акции присоединились еще ряд регионов, в том числе память жертв теракта почтили в Пскове, Самаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Липецке, Карачаево-Черкесии, ДНР, ЛНР и Запорожской области.