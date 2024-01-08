Названо число посетителей парка «Зарядье» в 2023 году Сергунина: в 2023 году парк «Зарядье» посетили почти 12 млн человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 12 млн человек посетили московский парк «Зарядье» в 2023 году, рассказала РИАМО заместитель мэра — руководитель аппарата главы и правительства столицы Наталья Сергунина. По ее словам, посещаемость «Зарядья» растет третий год кряду.

«Зарядье» — одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 млн человек, в прошедшем году — 11,9 млн, — сказала Сергунина.

Как пишет агентство, по сравнению с 2021 годом число посетителей парка выросло на 18% в 2023 году. В прошедшем году в «Зарядье» провели более 380 мероприятий, в том числе фестивали, концерты, выставки и форумы. Например, осенью в парке была открыта масштабная выставка «Паркинг Галерея», ее площадь составила почти 3 тысячи кв. м.

16 декабря в концертном зале «Зарядье» собралась инициативная группа избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Всего на собрании группы было зарегистрировано более 700 человек, заявил член центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин. Члены команды единогласно проголосовали за действующего лидера РФ. С этого момента началась предвыборная кампания российского лидера.