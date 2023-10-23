Названо число отмененных из-за тумана рейсов в аэропортах Москвы Аэропорты Москвы отменили четыре рейса из-за тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Москвы из-за тумана отменены четыре и задержаны 18 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Согласно пояснению сервиса, под задержкой рейса понимается его отклонение от расписания на полчаса.

Данные о прилете, вылете и отменах рейсов «Яндекс.Расписания» получают от аэропортов. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более. Табло сообщает о ближайших задержанных рейсах, а также об отменах рейсов на сутки вперед, — указано на табло аэропортов на сайте сервиса.

Ранее в Комплексе городского хозяйства в Москве предупреждали автовладельцев о тумане в Москве. По данным синоптиков, сниженная видимость будет сохраняться в столице до 13:00. Местами в Москве сохранится туман с видимостью 200–500 м.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что 24 октября в столицу придут холода. По его словам, в выходные на город обрушится сильный снегопад с формированием внушительного снежного покрова. С 25 октября до 27 октября в столице установится «окно», горожан благодаря скандинавскому антициклону ждет сухая и относительно солнечная погода, добавил эксперт. Ночью ожидаются заморозки до минус пяти градусов.