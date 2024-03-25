Названо число эвакуированных из «Крокус Сити Холла» в день теракта Свыше пяти тысяч человек эвакуировали после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из подмосковного «Крокус Сити Холла» и еще 100 спасли при пожаре в здании концертного зала, сообщил ТАСС представитель «Крокус групп». Теракт унес жизни 137 человек, опознаны тела 62 жертв.

Из здания были эвакуированы пять тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении, — сказал он.

До этого сообщалось, что гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В диппредставительстве выразили соболезнования ее родным и близким. По информации посольства, посетительнице концертного зала было 46 лет. Также жертвой трагедии стала гражданка Армении.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отмечала, что после теракта в столичных больницах остаются 92 пациента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в тяжелом, среди них двое детей. По ее словам, раненых с положительной динамикой переводят из реанимации в профильные отделения.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что на месте теракта было изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены террористы. Заминированных тел и иных следов минирования в ходе осмотра места преступления обнаружено не было.