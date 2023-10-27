Названо число эвакуированных из московской гостиницы «Узкое» SHOT: восемь человек эвакуировали из московской гостиницы «Узкое»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что восемь человек эвакуировали из московской гостиницы «Узкое» в районе Ясенево. При этом спасение людей из горящего здания продолжается. Канал отмечает, что один из находящихся в гостинице людей просит о помощи на балконе.

Ранее пресс-служба МЧС России по Москве сообщила, что в гостинице «Узкое» в Ясенево начался пожар с сильным задымлением. По предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже отеля. На месте происшествия работают городские службы, пострадавших нет.

Днем 26 октября Telegram-канал SHOT сообщил о возгорании газопровода на территории ТЭЦ-16 в Москве и объявленной эвакуации. Пожарные, по данным СМИ, приступили к ликвидации пламени после того, как на территории теплоэлектроцентрали полностью отключили электроснабжение. Также сообщалось, что на объекте загорелись три котла и произошло обрушение кровли котельной.

До этого в крупном складском помещении Краснодара произошло возгорание, площадь пожара составила 700 квадратных метров. К устранению пожара привлекли 80 человек личного состава и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.