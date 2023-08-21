Названо число диггеров, участвовавших в экскурсии по коллекторам Baza: в экскурсии по коллекторам в Москве участвовали не менее пяти человек

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В экскурсии по коллекторам в Москве участвовали не менее пяти человек, сообщает Telegram-канал Baza. На данный момент найдены тела двух членов экскурсионной группы. Судьба остальных остается неизвестной.

Канал отмечает, что группа проходила по подземному коллектору в районе Неглинки. По предварительным данным, в экскурсии участвовали руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, их 18-летний родственник Глеб Лагашин и его подруга. После ливня связь с группой пропала, родственники членов группы обратились в полицию.

Ранее спасатели достали из Москвы-реки тела двух подростков, участвовавших в экскурсии — 17-летнего молодого человека и 15-летней девушки.

До этого сообщалось о пропаже десяти человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в пещерах Сьяны в Домодедово. В составе экскурсионной группы были в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они пошли в пещеры с одним из родителей. Позднее членов туристической группы обнаружили живыми. Как уточнили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций, обрушений в пещере не зафиксировано. Никто из членов туристической группы не пострадал.