Названа возможная причина взрыва автомобиля на севере Москвы МЧС: причиной взрыва машины на севере Москвы могла стать разгерметизация газового баллона

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что причиной взрыва автомобиля на севере Москвы могла стать разгерметизация газового баллона. Инцидент произошел на Фестивальной улице в непосредственной близости от жилых домов. Взрыв был такой силой, что машина перевернулась на крышу и получила сильные повреждения.

Взрыв произошел на Фестивальной улице вблизи жилых домов. Легковой автомобиль перевернулся на крышу и получил серьезные повреждения. Возгорания не последовало, — сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Там добавили, что информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Ранее стало известно, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино Московской области погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.

До этого два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелись строительные конструкции. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.