Названа возможная причина пожара в здании у Кремля СК: причиной пожара на Никольской в Москве могли стать сварочные работы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожарно-спасательные подразделения у здания на ул. Никольская

Предварительной причиной возгорания в реконструируемом здании на улице Никольская в центре Москвы стало проведение сварочных работ, сообщили в столичном СК. Точные причины установит экспертиза. По факту пожара организована доследственная проверка. К осмотру места происшествия приступили следователи и криминалисты.

Предварительно, возгорание произошло при проведении сварочных работ. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, — говорится в сообщении.

Ранее Московская прокуратура опубликовала кадры тушения пожара. На опубликованной записи можно увидеть работу сотрудников МЧС в здании, из окон которого вырывается пламя. Фасад сооружения при этом значительно обгорел. По данным ведомства, никто не пострадал.

Также во вторник, 6 февраля, в Москве загорелся один из крупнейших торговых центров столицы «Ривьера». По данным МЧС, все началось с обшивки фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание спустя 30 минут после поступления сообщения. Также обошлось без пострадавших.

В Сочи тем временем произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из городских кафе. По данным МЧС, в результате инцидента повреждения получили несущие конструкции здания. Ликвидацией последствий занимаются 23 человека и восемь единиц техники. В результате инцидента погибших нет, однако сообщается о троих пострадавших. Ими стали двое мужчин и женщина, работавшие в шашлычной.