Названа возможная причина пожара на цветочном складе в центре Москвы Причиной пожара на цветочном складе в Москве могли стать нарушения при сварочных работах

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Причиной крупного пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могли стать нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, заявил в беседе с ТАСС источник в экстренных службах. Он пояснил, что в результате инцидента сварщик скончался. Кроме этого, на месте происшествия сохраняется неисправность проводки.

Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб, — сказал собеседник агентства.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.