Названа возможная причина крушения Як-52 в Подмосковье Самолет Як-52 в Подмосковье мог разбиться из-за недостаточной высоты при пилотировании

Фото: United Aircraft Corporation/Global Look Press

Трагедия с упавшим в Подмосковье Як-52 могла произойти из-за недостаточной высоты при управлении лайнером, передает Telegram-канал Mash. Управлял монопланом чемпион по высшему пилотажу 24-летний Евгений Бессмертный. Он был на борту вместе со своей девушкой.

По данным канала, это был тренировочный полет, летчик отрабатывал фигуры высшего пилотажа для соревнований. Предположительно, молодой человек не успел совершить маневр в нужный момент, и самолет разбился о землю.

Бессмертный учился на четвертом курсе Ульяновского авиационного института. Рухнувший лайнер принадлежал его матери. Як-52 упал в подмосковном поселке Малино утром 25 июня. По данным «112», оба члена экипажа Як-52 погибли.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Он упал недалеко от населенного пункта Кантемировка. По предварительным данным, при крушении погибли три человека. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как охваченное пламенем воздушное судно стремительно падает, оставляя за собой столб черного дыма.