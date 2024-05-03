Названа сумма ущерба от пожара на заводе в Перово Mash: ущерб от пожара на заводе в Перово оценили в 100 млн рублей

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Ущерб от пожара на московском заводе в Перово предварительно оценили в 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Директор по маркетингу компании-владельца производства Владислав Эфрусси рассказал каналу, что возгорание могло произойти по инициативе конкурентов.

Как сообщается, компания готовилась к выставке «Мосбилд-2024», в ходе которой планировала представить новые панели из термобетона. По заявлениям компании, это дешевый и экологичный материал для строительства, способный существенно подвинуть конкурентов в отрасли. Как считают на производстве, это могло вынудить конкурентов устроить поджог.

В пожаре сгорели чертежи, оборудование и заготовки на общую сумму в 100 млн рублей. Никого из работников производства в момент ЧП внутри не было. При тушении пострадал 22-летний сотрудник МЧС, его доставили в больницу с ушибом грудной клетки, рваной раной уха и повреждением барабанной перепонки.

Возгорание на заводе в Перово началось вечером в четверг, 2 мая. К месту запрашивали несколько вертолетов. Площадь пожара стремительно росла и в какой-то момент составила 2,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности было сброшено 235 тонн воды за 33 вертолетных захода. Ликвидацией огня занимались 120 человек личного состава и 35 единиц техники.