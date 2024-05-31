Названа сумма штрафа в отношении владельца «Тануки» Суд назначил 100 тысяч рублей штрафа в отношении основателя «Тануки» Орлова

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Пресненский суд Москвы оштрафовал основателя ресторана «Тануки» Александра Орлова, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, предприниматель признал вину в причинении имущественного ущерба и полностью погасил штраф.

Уголовное дело в отношении Орлова прекращено. <...> Районный суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, — уточнил представитель правоохранительных органов.

Орлова обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). В соответствии с ранее инкриминируемой бизнесмену статьей, предпринимателю грозило наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. В картотеке районного суда отмечается, что решение о штрафе в отношении предпринимателя вступило в силу.

В конце 2023 года ресторатор Александр Орлов рассказал, что находится в Лондоне. Бизнесмена объявили в розыск по уголовному делу из-за фитнес-центра Black Star Fitness.