Названа причиной, по которой мужчина убил девушку в центре Москвы Убитая в Москве девушка оказывала интим-услуги и поспорила с клиентом о цене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» пишет, что убитая в центре Москвы девушка Влада оказывала интимные услуги. 37-летний Алексей Варакин ударил ее ножом после того, как девушка подняла стоимость своих услуг, увидев мужчину.

Ранее СМИ утверждали, что девушка и мужчина были парой, жили вместе в квартире на Мукомольном проезде. Перед смертью девушка успела по видеосвязи позвонить подруге и сообщить, что ее убивают. Варакин ударил ее ножом по шее. Прибывшие на место медики и правоохранители обнаружили Владу мертвой.

Кроме того стало известно, что еще в 2010 году Варакин уже был судим за убийство двух женщин, оказывающих интимные услуги. Они застали мужчина за кражей своих вещей.

Убитой Владе было 25 лет. На месте происшествия работают следователи. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

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