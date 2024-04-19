Названа причина закрытия московских парков В Москве закрылись парки из-за прогнозируемой непогоды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Парки Москвы были закрыты в пятницу, 19 апреля, из-за прогнозируемой непогоды, сообщили в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк». Там уточнили, что проинформируют об их открытии отдельно. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи с погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно, — говорится в публикации.

Кроме того, был закрыт Московский зоопарк. В пресс-службе учреждения сообщили, что дальнейшее решение о его работе будет приниматься исходя из погодных условий.

Департамент торговли и услуг Москвы обратился к предприятиям общепита, порекомендовав им временно прекратить обслуживание гостей на летних верандах из-за усиления ветра. Заведениям также следует укрепить все сезонные конструкции.

Напоминаем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, что на время непогоды необходимо укрепить все сезонные конструкции и временно прекратить их эксплуатацию, — заявили в департаменте.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 19 апреля ливни в Москве начнут стихать. Однако им на смену придет девятибалльный шторм.