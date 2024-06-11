Названа причина задержания сотрудника института ФСИН в Москве РИА Новости: задержанного сотрудника НИИ ФСИН подозревают в призыве к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН РФ, задержанного в Москве, подозревают в публичной пропаганде терроризма, передали РИА Новости в силовых структурах. По информации журналистов, была инициирована служебная проверка.

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности. Гражданина заключили под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля. Обвиняемый публиковал в своем аккаунте сообщения, в которых побуждал совершить незаконные действия на территории столицы.

До этого следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в связи с призывами к пропаганде терроризма. Юношу задержали. В пресс-службе столичного главка СК России объявили, что его подозревают в поддержке деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).