Названа причина возгорания катера с молодоженами в Долгопрудном РЕН ТВ: катер с молодоженами в Долгопрудном загорелся из-за контакта с ЛЭП

Фото: СК РФ

Пожар на катере с молодоженами на борту произошел из-за контакта судна с линиями электропередачи, вследствие чего произошло замыкание с возгоранием, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в результате ЧП, которое произошло на Клязьминском водохранилище в Долгопрудном, пострадал яхтсмен, другие присутствующие на борту судна травм не получили.

Управлявшего яхтой мужчину ударило током, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По информации РЕН ТВ, яхтсмен является инструктором и участником по матчевым гонкам.

В Сети опубликованы кадры, на которых видно сам пожар на катере молодоженов. Им на помощь пришли с другого судна.

Ранее на реке Ждановке в Петербурге катер врезался в набережную, в результате были госпитализированы капитан и двое пассажиров судна. Лодка потеряла управление и врезалась в бетонную опору, крутилась на месте и протаранила каменную плиту.

До этого стало известно, что круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс в Ярославле. Инцидент произошел при швартовке на Волге. В момент ЧП на борту теплохода находился 81 человек. Им была оказана медицинская помощь. В результате происшествия три пассажира пострадали, судно не получило сильных повреждений.