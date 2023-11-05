Названа причина стрельбы в московском ресторане МВД: стрельба в московском ресторане произошла из-за бытового конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрельба в ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, в ходе которой пострадали четыре человека, произошла из-за конфликта на бытовой почве, переросшего в потасовку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, — заявила Волк.

По информации Telegram-канала SHOT, двое пьяных мужчин не поделили дверь и не смогли разойтись в проходе ресторана. Как рассказали очевидцы, после этого между ними начался конфликт, в ходе которого один из участников драки начал драться с охраной, затем открыл огонь из травматического оружия, которое у него все же отобрали. SHOT пишет, что сам агрессор тоже пострадал.

Стрелявшим оказался 37-летний житель Москвы. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.