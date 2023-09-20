Названа причина смерти создателя «Дяди Степы» SHOT: причиной смерти художника Мазурина стал оторвавшийся тромб

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Герман Мазурин

Дочь создателя «Дяди Степы» Германа Мазурина Анна сообщила Telegram-каналу SHOT, что причиной смерти художника стал оторвавшийся тромб. По ее словам, медики пытались его реанимировать, но их усилия не увенчались успехом. Мазурина похоронят на Востряковском кладбище.

По словам дочери, художник активно занимался творчеством. Он рисовал изображения в больнице даже после операции, одна из последних работ — иллюстрации к детским книгам писателя Владислава Крапивина.

Мазурин умер 20 сентября в Москве на 92-м году жизни. По данным SHOT, два месяца назад он упал дома и был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

Как художник-иллюстратор Мазурин оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

17 сентября на 95-м году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

За свою карьеру Пахмутова написала около 400 песен, преимущественно на стихи супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.