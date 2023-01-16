Названа причина смерти актера из «Папиных дочек» ТАСС: актер Владимир Ипатов скончался от острой сердечной недостаточности

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Актер Владимир Ипатов из сериала «Папины дочки», чье тело обнаружили в московской квартире артиста, скончался от острой сердечной недостаточности, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы столицы. На теле появились гнилостные изменения, поэтому медики сделали вывод, что артист умер около месяца назад.

По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность, — указано в сообщении.

Тело 64-летнего актера обнаружили в квартире на юго-западе Москвы 16 января. Смерть Ипатова не носила насильственный характер.

Ипатов известен по эпизодическим ролям в проектах «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», «Восьмидесятые», «Последний богатырь».

Накануне советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Не горюй!», «Мимино» и «Мелодия Верийского квартала».