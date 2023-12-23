Названа причина смертельного ДТП со сгоревшей машиной в Москве Сгоревший на МКАД автомобиль попал в аварию из-за ошибки другого водителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сгоревший на МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу из-за того, что другой участник движения не справился с управлением, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Именно ошибка в вождении 20-летнего водителя Toyota привела к столкновению с «Газелью» и иномаркой Great Wall.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «Газель» и «Грейт-Вол», который от удара выбросило на полосу встречного движения и он загорелся. После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружены тела двух человек — водителя и пассажира, — сообщили в столичной прокуратуре.

В Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовано видео, на котором очевидцы переворачивают воспламенившийся автомобиль. В действиях принимали участие более десяти мужчин. Судя по фото, повреждения у автомобиля Toyota незначительные.

ДТП произошло на внешней стороне 49-го километра МКАД. Движение по трассе некоторое время было затруднено.