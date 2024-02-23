Названа причина скандала после вечеринки «Посвяд» в Москве Baza: организаторов тусовки «Посвяд» в Москве обвинили в глумлении над святынями

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Активисты пожаловались в прокуратуру на вечеринку «Посвяд», прошедшую 17 февраля в баре «Слезы» в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Общественники обвиняют организаторов в оскорблении чувств верующих и насмехательстве над христианскими святынями, в то время как сами организаторы настаивают, что тусовка была посвящена русской культуре и волшебству.

Как отмечает канал, организаторы вечеринки ответили на претензии активистов и заявили, что никого не хотели оскорбить. Наоборот, они настаивают, что мероприятие продвигает старославянскую культуру, а также сказки и игры, а такой жанр уже давно есть в России и активно развивается.

Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш — все это связано с волшебством, а не сатанизмом, — цитирует Baza их заявление.

Также канал отмечает, что на событие уже отреагировали в правозащитном центре «Царьград». Там пообещали составить обращения в надзорные инстанции, чтобы мероприятие и тех, кто его организовал, проверили по закону об оскорблении чувств верующих.

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