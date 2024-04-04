Названа причина утреннего сбоя на МЦД-1 Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода колесной пары поезда и пережога контактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утренний сбой на МЦД-1 произошел после схода колесной пары электропоезда и последующего пережога контактной сети, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Ведомство начало проверку после случившегося.

При выезде электропоезда из парка отстоя на станции Одинцово произошел сход одной колесной пары, а также пережог контактной сети, что повлекло за собой сбой в движении электропоездов МЦД-1, — сказано в публикации.

Отмечается, что ЧП произошло примерно в пять утра, а движение электропоездов восстановили к 08:13. После проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Утром 4 апреля столичный дептранс сообщал, что движение поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении через станцию Одинцово приостановлено. Отмечалось, что сбой случился из-за повреждения контактного провода.

В феврале сбой движения произошел на второй линии Московских центральных диаметров, было задержано несколько поездов. Причиной называется обрыв проводов на одной из платформ.

До этого движение поездов на МЦД приостанавливали в начале января. Происшествие случилось на четвертом диаметре. По информации столичного департамента транспорта, были повреждены контактные провода. Инцидент произошел на участке у станции Тестовская. Неисправность была устранена в течение 20 минут.