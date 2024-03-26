Названа причина пожизненного заключения уроженца Таджикистана в Москве Гражданин Таджикистана получил пожизненное за насилие над малолетними детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве к пожизненному лишению свободы приговорен 55-летний гражданин Таджикистана, который проходил обвиняемым сразу по 20 преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Москве. По данным следствия, от рук преступника пострадали шесть малолетних детей.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в квартире жилого дома на Очаковском шоссе в городе Москве, с 2021 по 2022 год совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении шести малолетних, — говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина находился в России в нарушение миграционного характера. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Другие детали дела не приводятся.

Ранее верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы поволжского маньяка Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин. Первые 10 лет заключения ему предстоит провести в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима.

До этого в Санкт-Петербурге впервые в России приговорили мужчину к пожизненному сроку за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми. Супруга мужчины получила 17 лет тюрьмы.