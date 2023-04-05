Названа причина пожара в здании Минобороны в Москве Причиной пожара в здании Минобороны стал электробытовой прибор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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К пожару в здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы привело возгорание электробытового прибора, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Открытое горение в здании ведомства было ликвидировано в 20:18 мск на площади 5 кв. м. По информации ТАСС, причиной возгорания стал аварийный режим электросети.

Выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 кв. м. Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — заявили в пресс-службе МЧС.

6 января в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу Смоленская-Сенная площадь, 32–34. В ведомстве рассказали, что огонь успел распространиться на два квадратных метра, никто не пострадал.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что в качестве возможной причины ЧП рассматривается короткое замыкание. Дипломат отметила, что возгорание произошло в подвале здания.