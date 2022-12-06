Названа причина пожара в бизнес-центре в Москве Причиной пожара в бизнес-центре в Москве стало воспламенение утеплителя

Фото: vk.com/mosmchs

Причиной пожара в бизнес-центре в Москве на улице Маршала Прошлякова стало воспламенение утеплителя, пишет Telegram-канал Readovka. Отмечается, что в ходе проведения ремонтных работ с использованием сварочного аппарата искра попала на утеплитель. В издании допустили, что причиной воспламенения могло стать несоблюдение мер безопасности.

Причиной возгорания стала сварка турбины, в результате которой искры попали на утеплитель. По всей видимости, не соблюдались необходимые меры безопасности, — сказано в публикации.

По информации журналистов, всех людей успешно вывели из горящего здания до приезда экстренных служб.

В пресс-службе столичного управления МЧС ранее рассказали NEWS.ru, что возгорание началось на четвертом этаже здания. В ведомстве добавили, что из здания были эвакуированы шесть человек. Спасенных передали для осмотра медикам.

Ранее в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk, сообщил NEWS.ru источник в главном управлении МЧС России по столице. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Возгорание было впоследствии локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.