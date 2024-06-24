Названа причина, по которой сайт Московской Биржи вышел из строя Frank Media: сайт Московской Биржи не работал из-за DDoS-атаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 24 июня сайт Московской Биржи подвергся DDoS-атаке, сообщает портал Frank Media со ссылкой на источники. Инсайдер из компании, занимающейся кибербезопасностью, рассказал, что против площадки применялась тактика «ковровых» атак.

Источник объяснил, что при такой атаке хакеры воздействуют сразу на все сервисы. Таким образом, из-за повышенного трафика перегружается все оборудование.

Сайт Московской Биржи перестал работать примерно в 10:00 мск. При этом во время перехода на ресурс не появлялось уведомления о какой-либо ошибке. Менее чем через час сайт торговой площадки заработал. Пресс-служба биржевого холдинга официальных комментариев по ситуации не давала.

Ранее глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков рассказал, что игры БРИКС в Казани подвергались крупной DDoS-атаке. Хакеры использовали десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Он уточнил, что вредоносные запросы «летели» из разных стран, а мощность атаки на пике достигала 400 Гбит/с.

Также недавно российский оператор мобильной связи МТС подвергся мощнейшей за год кибератаке. Атака одновременно велась из КНР, Испании, Эквадора, Польши и Турции, для нее задействовали 20 тысяч устройств.