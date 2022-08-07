Названа причина, по которой рабочие в Москве провалились в люк Рабочие в Москве провалились в коллектор в Люблино из-за сверхинтенсивных осадков

Фото: АГН «Москва»

Причиной падения 14 рабочих в колодец в столичном районе Люблино являются сверхинтенсивные осадки, заявили в комплексе городского хозяйства Москвы. В его Telegram-канале сообщается, что именно обильный дождь поднял уровень воды в колодце, в который смыло рабочих.

Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что троих рабочих, провалившихся в люк, до сих пор не нашли. Спасатели продолжают обследовать канализационные шахты. Особое внимание уделено месту слива воды в Москва-реку. По одной из версий, пострадавших могло унести течением.

Инцидент произошел на Краснодарской улице. Рабочие занимались ремонтом в коллекторе. Поднявшаяся вода заблокировала их в колодце. По словам одной очевидицы происшествия, первые трое спасенных находились в нормальном состоянии, остальных же вытаскивали без сознания.