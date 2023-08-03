Названа причина нападения вооруженного мужчины на поликлинику в Москве Вооруженный мужчина напал на поликлинику в Москве из-за конфликта с матерью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной нападения вооруженного мужчины на поликлинику на Стромынке в Москве оказался бытовой конфликт, сообщает Telegram-канал МК. По его данным, задержанный поругался с матерью и ударил ее в плечо. Она пришла на прием к травматологу, а следом за ней пришел и вооруженный сын.

Инцидент в московской поликлинике произошел в среду, 2 августа. Неизвестный мужчина ворвался в учреждение с пистолетом и наставил пистолет на медсестру, угрожая убить всех находившихся в поликлинике людей. Врач сумел убедить его покинуть помещение, однако охрана все равно вызвала сотрудников полиции. Вооруженный мужчина был задержан на Сокольнической площади.

После досмотра выяснилось, что злоумышленник был вооружен пневматическим пистолетом. В отделении полиции также удалось установить его личность. Напавшим на больницу оказался 52-летний ранее судимый мужчина.

Ранее в Волгограде пьяный священник пытался убежать от полиции после того, как спровоцировал аварию на дороге. Мужчина угрожал сотрудникам правопорядка, что перейдет в ислам, если они его не отпустят.