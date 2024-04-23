Названа причина «эвакуации» в московском торговом центре ТЦ «Сокольники» в Москве опроверг сообщения об эвакуации посетителей и персонала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сообщения об эвакуации в московском торговом центре «Сокольники» не соответствуют действительности, в здании проходила проверка системы оповещения, рассказали NEWS.ru в пресс-службе центра. Таким образом там отреагировали на публикацию Telegram-канала «Москва с огоньком». В ней утверждалось, что всех посетителей и работников «Сокольников» попросили покинуть помещение.

У нас проходила проверка оповещения. Предварительно мы дали объявление с просьбой сохранять спокойствие, что все в порядке. Никакой эвакуации не проходит, торговый центр работает в штатном режиме, — ответили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации гипермаркета «Абсолют» в поселке Селенгинске в Бурятии. Причиной стал подозрительный предмет с надписью «Смотри в коробку» на крышке. Работники гипермаркета вызвали специалистов, опасаясь возможной бомбы, на место прибыли полицейские, скорая помощь и сотрудники МЧС. Впоследствии выяснилось, что в коробке лежали деньги.

До этого СМИ сообщали об эвакуации посетителей и персонала московских торговых центров «Атриум» и «Арена Плаза». В зданиях сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как люди покидают торговые центры.