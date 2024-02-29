Названа причина экстренного возвращения в Москву летевшего на Кубу самолета SHOT: летевший на Кубу самолет вернулся в Москву из-за пятилетнего мальчика

В столичный аэропорт Шереметьево экстренно вернулся пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Москва — Куба, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной стало ухудшение состояния пятилетнего мальчика, находившегося на борту.

На борту «Боинга» стало плохо пятилетнему мальчику, поэтому экипаж принял решение вернуться в Москву. Ребенка передали врачам, его родители и старший брат сняты с рейса, — уточняет канал.

По полученным данным, самолет вылетел в направлении Кубы в 08:44, через час лайнер развернулся, находясь в небе над Архангельской областью. Еще через час воздушное судно приземлилось. Повторный вылет состоялся в 12:30 после дозаправки.

Ранее в Москве высадили из самолета авиакомпании «Победа» российского бойца, получившего ранение в зоне проведения СВО. По предварительным данным, бортпроводница обвинила его в курении в туалете, хотя сам военный отвергает все претензии. По его словам, он покурил еще перед вылетом. Тем не менее командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса.

Также ранее появились подробности скандала с тучным пассажиром, устроившим скандал после того, как у него не получилось пристегнуться к креслу. Мужчиной оказался депутат Алтайского заксобрания Артак Махсудян.