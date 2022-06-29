Названа предварительная причина крупного пожара на юге Москвы РИА Новости: пожар на Каширском шоссе мог начаться из-за поджога

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Ликвидация пожара в ангарах на Каширском шоссе

Причиной возникновения крупного пожара на юге Москвы стал, по предварительной версии, поджог, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В районе Каширского шоссе сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на два металлических ангара. Площадь пожара составила до 2 тыс. кв. метров.

Спасатели ликвидировали открытое горение в ангарах на юге Москвы, предварительно, пострадавших нет. Предварительно, пожар возник из-за поджога, — говорится в сообщении.

29 июня жители столицы поделились кадрами пожара на юге Москвы. На них был виден черный столб дыма, уходящий далеко вверх. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в операции по ликвидации возгорания был задействован вертолет Ка-32.

Ранее в Москве в центре столицы произошел пожар в дореволюционном доме, построенном в 1902 году. Горело семиэтажное здание по улице Тверской, д. 27, стр. 1. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.