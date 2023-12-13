Названа предварительная причина пожара в московской конюшне Mash: предварительной причиной пожара на конюшне в Москве является поджог

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предварительной причиной на конюшне «Волшебный лес» на северо-востоке Москвы является поджог, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников конного центра. По их словам, в здании не было отопления, а единственный обогреватель стоял в каморке сторожа, которая не пострадала в огне.

Первым о возгорании сообщил именно сторож центра. После этого он перестал выходить на связь, его разыскивают.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что на территории конного центра на улице Лосиноостровской в Москве сгорело нежилое одноэтажное здание. По ее данным, площадь возгорания составила 100 кв. м. В СМИ причиной пожара называли неисправный обогреватель. Полностью огонь потушили к 08:48 мск. Свидетельница произошедшего утверждает, что спасли лишь двух лошадей. По предварительным сведениям МЧС, спасли пять. Восемь животных погибли, уточнили в прокуратуре.

До этого стало известно о пожаре в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. Погибло около 40 животных, пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц техники. Процесс осложнила экстремально низкая температура воздуха — до −32 градусов.