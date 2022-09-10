Названа доля граждан, проголосовавших на муниципальных выборах в Москве

Фото: vybor2019.sevastopol.su

Явка избирателей в Москве на второй день муниципальных выборов, 10 сентября, составила 25,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

Традиционным способом проголосовали с бумажными бюллетенями 387 617 избирателей в Москве на 20:00, — приводится в канале заявление зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

В онлайн-голосовании, в свою очередь, приняли участие 1 444 952 жителя столицы.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году пройдут в 125 из 146 муниципальных образований.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков проголосовали на выборах муниципальных депутатов Москвы. Оба политика сделали это онлайн. При этом глава кабмина уже не первый раз пользуется электронным способом голосования.