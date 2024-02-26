Названа дата тестового голосования перед выборами президента России Тестовое голосование перед выборами президента России проведут 2 марта в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы смогут принять участие в тестовом голосовании перед президентскими выборами в России, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Оно состоится 2 марта с 10:00 до 14:00 по местному времени. Тестирование будет проходить в онлайн-режиме и на участках.

Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Оно пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru, — говорится в сообщении.

Участники тестового голосования смогут ознакомиться с особенностями электронной площадки, а ее разработчики проверят корректность работы системы. Гражданам предложат ответить на вопрос: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?» Участвовать в тестировании могут лица старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в российской столице.

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ранее сообщил, что Минск и Москва ведут переговоры о том, чтобы разрешить проживающим в России белорусам участвовать в выборах в РФ. Он подчеркнул, что стороны стараются обеспечить равенство двух союзных государств. Карпенко отметил, что около 96 тысяч проживающих в Белоруссии россиян могут принимать участие в выборах в республике.