Названо имя предполагаемого виновника крупного ДТП в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Последствия ДТП на Зубовской площади в центре Москвы

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что виновным в крупном ДТП в центре Москвы утром 24 июня является приезжий из Ставропольского края, 24-летний Мурат Салпагаров. По сообщению агентства, он находился за рулем Mercedes, который на полной скорости врезался в стену здания на Зубовском бульваре и загорелся. На данный момент неизвестно — находится ли он среди двух погибших или смог выжить.

За рулем был приезжий из Ставрополя, 24-летний Мурат Салпагаров, — сказал источник агентства.

Telegram-канал SHOT в свою очередь информирует, что машиной в момент аварии управлял другой человек — бывший футболист 40-летний Расим Хутов. По сообщению Telegram-канала он погиб на месте.

Среди пострадавших в ДТП, произошедшем в Москве на перекрестке Зубовского бульвара и Пречистенки, оказались представитель «золотой молодежи», 20-летний Давид Дон, а также учащаяся колледжа МИД РФ 18-летняя Анастасия Грива.

Mercedes без номеров проехал на красный свет, после чего, уходя от столкновения с другим автомобилем, врезался в здание жилого дома и загорелся. В результате ДТП два человека погибли, еще шестеро получили серьезные травмы.