Названы сроки возвращения тепла в Москву Синоптик Позднякова: тепло вернется в Москву в середине месяца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Майское тепло вернется в Москву в середине месяца, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, аномальные холода в это время года в XXI веке были в Москве всего восемь раз.

Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца, — сообщила она.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принес на Русскую равнину заморозки, снег и дожди. В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание.

Ранее Позднякова сообщила, что причиной майского снегопада в столице стали стратосферный ветер и мощный циклон, центр которого находится над Татарстаном и Пермским краем. Тогда она добавила, что в Москве мощный снегопад может повториться, так как по региону перемещается мощное кучевое облако.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаил Леуса, такой холодной погоды 9 мая в Москве не было уже 25 лет. Последний раз заморозки в этот день были зафиксированы в 1999 году. Рекорд минимальной температуры в Москве за всю историю метеонаблюдений принадлежит 1918 году, когда термометр показал минус 5,6 градуса.