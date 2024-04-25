Назван срок для третьего фигуранта дела замглавы Минобороны Иванова Обвиняемому в даче взятки в деле замминистра обороны грозит до 15 лет колонии

Фото: t.me/moscowcourts

Александр Фомин

Третьему фигуранту в деле о взятках в отношении замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова бизнесмену Александру Фомину грозит до 15 лет колонии, сообщило РИА Новости. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Эта статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Самому Иванову грозит такое же наказание.

Фомин является соучредителем компании «Олимпситистрой». Следствие считает, что бизнесмен оказывал Иванову, другому обвиняемому по делу Сергею Бородину и иным лицам имущественные услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

По данным агентства, в 2023 году «Олимпситистрой» почти в четыре раза увеличил чистую прибыль. Выручка компании выросла с 19,197 млрд в 2022 году до 65,389 млрд рублей в 2023 году. Чистая прибыль подскочила с 2,84 млрд до 10,878 млрд рублей соответственно.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.