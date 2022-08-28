Назван самый жаркий месяц в истории Москвы Научрук Гидрометцентра Вильфанд: август 2022 года станет самым жарким месяцем в истории Москвы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Август 2022 года в Москве станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в столице, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС. По словам метеоролога, аномальная жара в этом месяце побила рекорд 2010 года. Он объяснил это тем, что во второй половине месяца установился мощный антициклон.

Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон, — рассказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды в Москве. Предупреждение об опасности V класса в мегаполисе и области действует до 23:00 мск 28 августа.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода в столице продержится до конца августа, но потом в одночасье лето сменится осенью. По ее словам, последним самым жарким днём для Москвы станет 30 августа, когда через столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться интенсивными ливнями и шквалистым ветром, температура воздуха понизится до 24–29 градусов.