Назван подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы В убийстве и расчленении женщины на северо-западе Москвы заподозрили ее мужа

Фото: СК РФ

Подозреваемым в убийстве женщины, останки которой были найдены на улице Маршала Тухачевского в Москве, является ее 89-летний муж, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета РФ. В его квартире также обнаружены останки женщины.

Установлен подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Им является супруг потерпевшей 1933 года рождения, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители столичного района Хорошево-Мневники обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Сообщалось, что на месте инцидента работает межрайонный прокурор. Детали произошедшего не называются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне в правоохранительных органах рассказали об обнаружении сумки с женскими отрубленными ногами в Ижорском пруду в Санкт-Петербурге. Конечности обнаружили работники ГУП «Экострой», занимавшиеся очисткой водоема. По данным полиции, части тела были отрублены несколько дней назад. В настоящий момент ведется поиск убийцы.