Назван подозреваемый в нападении на полицейских в Черноголовке Mash: в нападении на полицейских в Черноголовке подозревают 34-летнего москвича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источники, что в нападении на полицейских в подмосковной Черноголовке подозревают 34-летнего москвича. По данным канала, помимо черного мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засекли камеры, у него в собственности значится темно-зеленая «Нива-Бронто».

По данным Mash, мужчина оформлен как индивидуальный предприниматель, согласно документам его ИП продает рекламу в Сети.

Подозреваемый расстрелял полицейских вечером 7 апреля. Сотрудники в штатском и без табельного оружия отслеживали предполагаемого наркодилера. Старший прапорщик Сергей Е. от полученных ранений скончался на месте, а лейтенанта Григория С. увезли в больницу с ранением головы. Мужчина находится в коме.

Ранее была опубликована фотография с мотоциклистом, который подозревается в вооруженном нападении на полицейских. При этом мужчина был запечатлен со спины. Он двигался по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга.

По данным СК, на раненых сотрудников МВД случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших вскоре после этого скончался. Известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи.