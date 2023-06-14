Назван освежающий маршрут для прогулок по Москве в жаркие дни

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

В жаркую погоду в Москве от отдыха ожидаешь не только эстетического удовольствия, но и прохлады. Для этого необязательно как можно быстрее прятаться в зданиях с кондиционерами. NEWS.ru подготовил освежающий маршрут по Нагатинскому затону.

Начать свое путешествие можно по северному ландшафтному парку «Острова Мечты». Его площадь составляет 44 га. Здесь каждый сможет найти интересные активности: от спокойного отдыха на веранде до катания на вейкбордах. Вейк-парк привлечет внимание любителей водного спорта. Посетители могут взять сап-борды в аренду и уже на первом занятии научатся балансировать на доске и управлять веслом, не падая в воду. Любителям экстрима тоже будет чем заняться: их ждут две реверсивные лебедки для катания на вейкборде.

Освежиться можно в расположенном на территории парка «Остров Мечты» пляжном клубе Dream Beach Club. Комплекс состоит из пяти бассейнов, один из которых является самым большим в России, для взрослых и детей. Посетителям предлагают широкий выбор шезлонгов и лежаков. Окунуться в прохладу также помогут коктейли, которые можно приобрести в баре на территории комплекса.

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Недалеко от «Острова Мечты» после реконструкции открылся Южный речной вокзал. Дойти до него от парка можно за считаные минуты. На крыше главного здания расположились смотровая площадка и зона отдыха, где даже в самый жаркий день прохладно благодаря ветру.

При желании можно совершить неспешную прогулку до Коломенской набережной и полюбоваться на музей-заповедник «Коломенское» со смотровой площадки. Кроме того, там есть игровые площадки, которые точно привлекут внимание детей. Спастись от жары можно, спрятавшись в тени Яблоневого сада.

NEWS.ru ранее рассказал, где полюбоваться закатами и рассветами в столице. Так, в парках и скверах, расположенных в разных районах города, можно прогуляться и насладиться видом заходящего солнца.