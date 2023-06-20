Назван мотив москвича, напавшего на отделение Сбербанка в Химках Напавший на Сбербанк в Химках молодой человек пояснил, что ему надоели звонки с номера 900

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Недовольство постоянными звонками с номера 900 стали причиной для нападения на отделение Сбербанка в Химках, пояснил устроитель атаки, 19-летний Максим Захаров, передает Telegram-канал «112». Утром 20 июня Захаров принес в отделение Сбербанка коробку с петардами, поставил ее в тамбуре с банкоматами и поджег.

Также сообщается, что ранее Захаров переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена).

Ранее Telegram-каналы сообщали другие сведения о мотивах молодого человека. По одной из версий, Захаровым манипулировали — нападавший действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними во время нападения через мессенджер.

Инцидент обошелся без человеческих жертв. На видеозаписях очевидцев можно заметить, что помещение получило незначительные повреждения. Разрушены некоторые плиты подвесного потолка из минерального волокна, находившиеся непосредственно над коробкой пиротехники, на некоторых подоконниках есть горелые следы отрикошетивших запалов.