Назван масштаб разрушений в башне «Москва-сити» после атаки дрона «112»: площадь обрушения остекления башни IQ-квартала не превысила 20 квадратных метров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь обрушения остекления на 50-этажной башне IQ-квартала после атаки украинского беспилотника составила 20 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, на автомойке CrystalCity площадь повреждений составила 40 квадратных метров.

В результате атаки двух беспилотников площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составила 20 квадратных метров, а на автомойке CrystalCity — 40 «квадратов», — отмечается в сообщении.

Об ударе беспилотника по одной из башен «Москва-сити» стало известно утром 30 июля. В башне IQ-квартала начали эвакуацию.

В Министерстве обороны России сообщили, что Москву пытались атаковать украинские беспилотники. Один из них уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, два других подавили, они потерпели крушение на территории «Москва-Сити». Мэр столицы Сергей Собянин также рассказал, что в результате атаки украинских беспилотников незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях комплекса «Москва-сити». Он заверил, что жертв и пострадавших нет.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что движение по Тестовской улице в районе «Москва-сити», где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто. Ведомство посоветовало автомобилистам выбирать пути объезда.