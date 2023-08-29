Навка эмоционально высказалась о найденной фигуристке Горбачевой «Это огромное счастье»: Навка высказалась о найденной фигуристке Горбачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка испытала облегчение на душе, когда узнала об успешно завершившихся поисках 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, пишет «Спорт-Экспресс». По словам золотой медалистки Турина-2006 в танцах на льду, за девушку переживала вся страна.

Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе, — заявила Навка.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позднее стало известно, что на Покровской набережной были найдены носки, предположительно, принадлежащие ей. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения спортсменки.

Также сообщалось о ссоре Горбачевой с ее тренером в день исчезновения. Последний раз городские камеры наблюдения запечатлели спортсменку входящей в парк на Покровской набережной, после этого в поле зрения она не попадала. Фигуристки, также посещающие «Чкалов Арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной.