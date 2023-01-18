«Настоящий охотник»: в Сети появились кадры первой рыбалки медведя Диксона

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Кадры первой рыбалки медведя Диксона, который сейчас находится на реабилитации в Московском зоопарке, опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Cветлана Акулова. По ее словам, хищник показал себя как настоящий охотник, ловко справившись с добычей.

Диксон показал себя настоящим охотником: он загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами. То, как ловко медведь расправился со своей добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты: скорее всего, его научила мама, — рассказала Акулова.

Она добавила, что зоологи будут регулярно устраивать Диксону рыбалку. По ее словам, это необходимо, чтобы и дальше развивать у медведя охотничий инстинкт и стимулировать его подвижность.

Ранее сообщалось, что Диксон возобновил прогулки и купание в бассейне впервые за полтора месяца. Все это время мишка был малоподвижен, поэтому новые занятия отнимают у него много сил и энергии.

Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у проходящего реабилитацию белого медведя. Зоологи применяли разные средства, чтобы оценить их эффективность.