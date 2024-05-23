«Насильно побрил налысо»: москвичка пожаловалась на преследования и угрозы Жительница Москвы обратилась в полицию в связи с угрозами бывшего возлюбленного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 34-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой защитить ее от домашнего насилия в связи с угрозами 44-летнего мужчины, с которым она ранее состояла в отношениях, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жительница столицы призналась, что семь лет прожила вместе с мужчиной, три из которых она боялась уйти от него.

Мы с ним были с 2015-го, в 2020 году начались угрозы. Сразу после того, как я захотела с ним расстаться. Он не хотел отпускать, поставил дома камеру, чтобы я ни с кем не общалась, привязывал к стулу скотчем, угрожал неоднократно ножом, говорил, что ноги переломают мне, в 2022 году насильно побрил налысо, — рассказала она.

В один из дней издевательств он заставил ее подписать долговую расписку, а также оформить доверенность на квартиру. После, в 2023 году, москвичка все-таки решилась на разрыв отношений: она собрала вещи и сбежала, поменяв работу, место жительства и номер телефона. Затем мужчина стал требовать от нее деньги, но уголовное дело не было возбуждено. Сама москвичка добавила, что угрозы в ее адрес продолжают поступать.

Ранее в Кемерово суд обязал МВД выплатить семье женщины, убитой ее бывшим возлюбленным, 700 тысяч рублей. Россиянка погибла в 2020 году, а полицейских обвинили в халатности, так как, согласно материалам дела, сотрудники полиции вовремя не отреагировали на звонки соседей.