«Наш герой»: медвежонок Бублик из Московского зоопарка попал на видео Глава Московского зоопарка Акулова показала кадры с медвежонком Бубликом

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Бурый медвежонок по имени Бублик из Московского зоопарка в жару играет в вольере и лакомится зелеными листьями, соответствующие кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На них видно, что животное активно передвигается по вольеру, пьет из большой поилки и достает веточки из установленного на полу сооружения.

Вот он Бублик. Наш герой, — написала Акулова.

Ранее в пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что малышка-панда Катюша и ее мама Диндин спасаются от аномальной жары с помощью полезных лакомств в виде замороженных фруктов и овощей. Там подчеркнули, что в каждом вольере есть бассейн с водой комнатной температуры, где животные могут освежиться.

Представители учреждения добавили, что в период аномальной жары для животных создаются максимально комфортные условия, чтобы уберечь их от перегрева. По их словам, большие панды выходят на улицу только рано утром или поздно вечером. В пресс-службе Московского зоопарка отметили, что в павильоне всегда поддерживается оптимальный микроклимат.

До этого Акулова публиковала в канале кадры, на которых видно, как полезным мороженым, состоящим из льда с овощами, салатами и фруктами, лакомятся капибары. По ее словам, такая еда не только делает жизнь животных разнообразнее, но и помогает им охладиться в жару.