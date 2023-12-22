Напавшим на соседку собачником заинтересовались в СК СК начал проверку по факту нападения владельца доберманов на соседку в Москве

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Следственный комитет начал проверку после нападения владельца двух доберманов на соседку в Москве, сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

21 декабря 2023 года между женщиной и уроженцем Республики Азербайджан произошел конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников. В результате мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств нападения на жительницу Москвы. Следователи опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в восточном районе столицы Гольяново. После замечания хозяин доберманов набросился на москвичку, стал ее душить и повалил на землю. Участницей потасовки также была спутница мужчины, которая обругала женщину матом. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь. По словам местных жителей, и хозяин, и его собаки уже проявляли агрессию по отношению к прохожим.

Депутат Владимир Бурматов ранее заявил, что агрессивного хозяина доберманов необходимо привлечь к ответственности вплоть до уголовной. По его мнению, поведение животных зависит от их воспитания, и владелец несет полную ответственность за питомца.